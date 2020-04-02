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Karaman'da hayırsever imalatçı 20 bin adet maske dağıttı

İHA

Karaman'da hayırsever maske imalatçısı Musa Değirmencioğlu, korona virüs salgınından korunmaları için esnafa ve vatandaşlara kendi imal ettiği maskeleri ücretsiz olarak dağıttı.

Karaman'da hayırsever imalatçı 20 bin adet maske dağıttı

Karaman'da hayırsever maske imalatçısı Musa Değirmencioğlu, korona virüs salgınından korunmaları için esnafa ve vatandaşlara kendi imal ettiği maskeleri ücretsiz olarak dağıttı.
Ekinci ve Değirmencioğlu aileleri olarak Karaman halkına ücretsiz 20 bin adet maske dağıtacaklarını ifade eden Musa Değirmencioğlu, "Ülkemizi tehdit eden Covid19 virüsünün etkilerine, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın özverili çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Biz de Ekinci ve Değirmencioğlu aileleri olarak 20 bin maskeyle bu çalışmalara destek vereceğimizi beyan ediyoruz. Şu an elimizde hijyenik tek kullanımlık maskeler var. Dediğim gibi Ekinci ve Değirmencioğlu aileleri olarak toplamda 20 bin adet maskeyi Karaman halkımıza ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi.
Hayırsever ailelerin bu jestine teşekkür eden vatandaşlar da duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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