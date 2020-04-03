(Görüntülü) Sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyorlar

DHA

 

(Görüntülü) Sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyorlar

 
KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki İncikzade Mustafa Ortaokulu ile Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu'nda, 3 boyutlu yazıcıyla sağlık çalışanları için yüz siperliği üretildi. Bilişim öğretmeni Ali Ateş, ''Bilgisayarda 3 boyutlu olarak tasarlayıp, yazıcıda 200 derecede basıyoruz'' dedi. 
Ermenek Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, sağlık çalışanlarına destek olunması için hareket geçildi. Bunun üzerine İncikzade Mustafa Ortaokulu ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu'nda, 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için yüz siperliği üretilmeye başlandı. Siperliğin tasarımını bilgisayarda 3 boyutlu olarak yaptıklarını anlatan bilişim öğretmeni Ali Ateş, ''Sağlık çalışanlarını yüz kısmına gelecek virüs gibi tehlikelerden korumak için siperlik maske üretmeye başladık. Bilgisayarda 3 boyutlu olarak tasarlayıp, yazıcıda 200 derecede basıyoruz. 1 maske 1,5 saatte tamamlanıyor. Biz 3'lü model yaptık ve 6,5 saatte tamamlanıyor, sonra biz bunları silikonluyoruz ve arkasını lastikle birleştiriyoruz'' diye konuştu. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz de ilk üretilen 30 yüz siperliğini hastaneye teslim ettiklerini ve 150 tane yapmayı planladıklarını söyledi. İhtiyaca göre hareket edip, sağlık çalışanlarına destek olacaklarını belirten Açıkgöz, ''Ortaokulumuzda kurulan Beceri Tasarım Atölyesi'nde sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan siperli maske üretimine 3D yazıcıyla idareci ve öğretmenlerimizin desteğiyle başladık. İlk maskelerimizi Ermenek Devlet Hastanesi Başhekimimize teslim ettik. Tüm siperlik ihtiyaçlarını karşılayacağız'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Karaman
2020-04-03 09:15:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, alıyor 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, ...
Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, alıyor 
YEREL HABERLER Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, alıyor 
Karaman’da 116 cezaevi personeli, yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Karaman’da 116 cezaevi personeli, yurda yerleştirildi
(Görüntülü) İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen ...
İstanbul´dan Konya´ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı (3)
YEREL HABERLER İstanbul´dan Konya´ya otobüsle gelen kadının testi ...
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karaman'da bir köy karantinaya alındı
Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı
Vali Meral, karantina yurtlarında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Meral, karantina yurtlarında incelemede bulundu
Karaman'da hayırsever imalatçı 20 bin adet maske dağıttı
YEREL HABERLER Karaman'da hayırsever imalatçı 20 bin adet maske ...
Karamanlı muhtar, mahallesini dezenfekte etti
YEREL HABERLER Karamanlı muhtar, mahallesini dezenfekte etti
(Görüntülü) Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantinadaki umreden dönenler ...
DHA YURT - Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı
YEREL HABERLER DHA YURT - Karantinadaki umreden dönenler ...
Karamanlı 64 umreci yakınlarına kavuştu Umre dönüşü Konya'da karantina altına alınmışlardı
YEREL HABERLER Karamanlı 64 umreci yakınlarına kavuştu Umre dönüşü ...
Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı
YEREL HABERLER Karantinadaki umreden dönenler memleketlerine ulaştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X