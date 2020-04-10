Ermenek'te kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

<br>Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman)(DHA) KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen baskında kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. <br>İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 adreste kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Kumar oynayan ve oynatan 15 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Adreslerdeki paralara da el konuldu. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Ermenek<br>2020-04-10 16:51:59<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-