Ermenek'te kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman)(DHA) KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen baskında kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. <br>İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 adreste kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Kumar oynayan ve oynatan 15 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Adreslerdeki paralara da el konuldu. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Ermenek<br>2020-04-10 16:51:59<br>

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