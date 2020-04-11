Küçük kızın sağlık çalışanı annesi ile buluşma anı duygulandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Küçük kızın sağlık çalışanı annesi ile buluşma anı duygulandırdı

İHA

Küçük kızın sağlık çalışanı annesi ile buluşma anı duygulandırdı

Karaman'da korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık bir aydır kızından ayrı kalan sağlık çalışanı annenin çocuğuyla buluşma anı duygusal anların yaşanmasına sahne oldu.

Kendisi gibi eşi de sağlık çalışanı olan Özge Koçak, salgın nedeniyle 6 yaşındaki kızı Öykü Koçak'ı merkeze bağlı Yeşildere köyünde oturan kayınpederi İbrahim Koçak'ın evine bıraktı. Küçük kız, dedesine uzun zamandır özlemini çektiği anne ve babasını görmek istediğini söyleyince Özge Koçak izin alarak köye gitti. Evin önünde bisiklet sürmekte olan küçük kız, otomobille habersizce gelen annesi Özge Koçak'ı karşısında görünce sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Annesini çok özlediğini belirten küçük Öykü, gözyaşları içinde "Biraz kız kıza vakit geçirelim" diyerek annesini bırakmak istemedi. Bu anları cep telefonuna kaydeden babaanne, çektiği videoyu sosyal medyada paylaşınca yoğun ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ermenek'te kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza
YEREL HABERLER Ermenek'te kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira ...
Karaman Belediyesi ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor
YEREL HABERLER Karaman Belediyesi ücretsiz maske dağıtımını ...
Karaman'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Karaman'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü ...
(Görüntülü) Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu
Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu, dikilemedi
YEREL HABERLER Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu, dikilemedi
Yurtta karantinada kalan öğrenciden devletine videolu teşekkür
YEREL HABERLER Yurtta karantinada kalan öğrenciden devletine videolu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X