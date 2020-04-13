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(Görüntülü) KKTC'den gelip karantina altına alınan 473 kişi tahliye edildi

DHA

KKTC'den getirildikten Karaman'da yurda yerleştirilen 473 kişi, 14 günlük karantina süreleri tamamlanması üzerine otobüslerle memleketlerine gönderildi.  KKTC'den gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na geldikten sonra Karaman'da KYK'ya bağlı 2 yurda yerleştirilen 473 kişiden ilk  kafilede yer alan 141'inin 14 günlük karantina süresi geçen cumartesi günü dolmuştu. 31 kentte 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanması üzerine ertelendi. Bugün sabah ise karantinadakilerin tamamı süreleri dolduğu ve yapılan 'Kovid-19' testleri negatif çıktığı için tahliye edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi...

(Görüntülü) KKTC'den gelip karantina altına alınan 473 kişi tahliye edildi

KKTC'den getirildikten Karaman'da yurda yerleştirilen 473 kişi, 14 günlük karantina süreleri tamamlanması üzerine otobüslerle memleketlerine gönderildi. <br>KKTC'den gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na geldikten sonra Karaman'da KYK'ya bağlı 2 yurda yerleştirilen 473 kişiden ilk  kafilede yer alan 141'inin 14 günlük karantina süresi geçen cumartesi günü dolmuştu. 31 kentte 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanması üzerine ertelendi. Bugün sabah ise karantinadakilerin tamamı süreleri dolduğu ve yapılan 'Kovid-19' testleri negatif çıktığı için tahliye edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı tahliye işlemleri sırasında valizlerin, otobüslere yerleştirilmesi ve vedalaşma sırasında sosyal mesafe sınırının gözetilmediği görüldü. 473 kişi, 36 otobüsle memleketlerine gönderildi. <br>Karantina süresini tamamlayan Hüseyin Duymaz, "14 günlük karantina sürecimiz çok güzel geçti. Ben bu kadarını beklemiyordum ama çok iyi bakıldık. Devletimizden Allah razı olsun teşekkür ederim" dedi.<br>Ferit Turgut da, "Bize burada çok iyi baktılar, her şeyimiz çok güzeldi, çok memnun kaldık. Özellikle yemeklerimiz harikaydı. Pilates topundan, fitness bandına her şeyi verdiler. Devlerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.<br>Karantina sürecinde sorun yaşamadıklarını belirten Filiz Yıldız da, "Bize ev ortamını arattırmadılar. Ben emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Karaman <br>2020-04-13 12:48:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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