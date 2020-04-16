KMÜ’den Covid-19 mücadelesine önemli destek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman İl Sağlık Müdürlüğü arasında Covid19 ile etkin mücadele için protokol imzalandı.

Covid19 pandemisi süresince KMÜ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarının Karaman Devlet Hastanesi tarafından kullanılmasını öngören protokol, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun’un imzasıyla yürürlüğe girdi. Protokol kapsamında, Covid19 tanı ve teşhis işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction PCR) testlerinin yapılabilmesi için KMÜ BİLTEM bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarındaki cihaz ve fiziki alanlar Karaman Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına bağlı olarak faaliyet gösterecek. İlimizde Covid19 ile etkin mücadele kapsamında hayata geçirilen protokol, 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek pandemi sürecinin bitiminde sona erecek.

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