Bilgisayar parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bilgisayar parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı

İHA

Karaman'da yaşayan ilkokul 4 sınıf öğrencisi Arda Üstün, kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Kampanyası'na bağışladı.

Bilgisayar parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı

Karaman'da yaşayan ilkokul 4 sınıf öğrencisi Arda Üstün, kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği parayı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Kampanyası'na bağışladı.
Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla ülke genelinde başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına,Yavuz Sultan Selim İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arda Üstün, kumbarasında biriktirdiği 725 lirayı bağışlayarak destek oldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı kampanyaya çiftçisinden esnafına, kamu görevlisinden iş insanlarına kadar toplumun her kesiminden destek gelirken kampanyaya yapılan bağışlar kısa sürede çığ gibi büyüdü. Karaman’da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Arda Üstün’de kampanyaya kumbarasında biriktirdiği parasıyla destek olmak istedi. Vefa Sosyal Destek Ekipleri ile iletişime geçen Arda, kumbarasındaki tüm parasını görevlilere teslim etti. Bağışı teslim almak için Vefa Sosyal Destek Ekipleriyle birlikte Arda’nın evine giden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan,duyarlı davranışından dolayı Arda’ya ve ailesine teşekkür etti. Çalışkan, milli dayanışma ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı bu dönemde her yaştan öğrencilerin de yardım etme duygusu ile hareket etmesinin kendisini çok duygulandığını söyledi.
İl Müdürü Çalışkan, “Arda’ya kampanyaya desteği için çok teşekkür ediyoruz. Böyle duyarlı bir evlat yetiştirdikleri için de ailesini de tebrik ediyorum. Ne mutlu onlara ki Arda gibi evlatları var” şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın örnek davranışı sebebiyle Arda’ya hediye vermesinin ardından ziyaret sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KMÜ’den Covid-19 mücadelesine önemli destek
YEREL HABERLER KMÜ’den Covid-19 mücadelesine önemli destek
Karaman'da kalbinden bıçaklanan bir genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Karaman'da kalbinden bıçaklanan bir genç ağır ...
Polis, kaçan sürücüyü takip sonucu yakaladı
YEREL HABERLER Polis, kaçan sürücüyü takip sonucu yakaladı
Karaman’da elindeki tüfekle bekçilerden kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Karaman’da elindeki tüfekle bekçilerden kaçan şahıs, ...
Karaman'da apartman dairesine av tüfeğiyle ateş açıldı Tüfekle ateş edilen dairenin balkon camı kırıldı
YEREL HABERLER Karaman'da apartman dairesine av tüfeğiyle ateş ...
İdlib gazisi Ünüvar: "İnşallah daha da iyi olacağım"
YEREL HABERLER İdlib gazisi Ünüvar: "İnşallah daha da iyi olacağım"
Karaman'da kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Karaman'da kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ...
Karaman'da evi yanan genç kadın gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Karaman'da evi yanan genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X