İlaçlama makinesinde sıkışıp ölen çocuk doğum gününde toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlaçlama makinesinde sıkışıp ölen çocuk doğum gününde toprağa verildi

İHA

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, ilaçlama makinesinin şaft miline sıkışarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Bekir Berat Dinler, doğum günün de gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlaçlama makinesinde sıkışıp ölen çocuk doğum gününde toprağa verildi

Karaman’ın Başyayla ilçesinde, ilaçlama makinesinin şaft miline sıkışarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Bekir Berat Dinler, doğum günün de gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, geçtiğimiz gün Başyayla ilçesine bağlı Üzümlü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Bekir Berat Dinler, babası ile birlikte kiraz bahçesini ilaçlamaya gitti. Burada ilaçlama yapılırken küçük çocuk biranda ilaçlama makinesinin şaft miline takılarak sıkıştı. Ağır yaralanan çocuk, ambulans helikopterle Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesi tarafından hastaneden cenazesi teslim alınan Bekir Berat Dinler, dün getirildiği köyünde kılınan namazının ardından dualarla toprağa verildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Bekir Berat Dinler’in toprağa verildiği gün doğum günü olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da vatandaşlar şehrin en işlek caddesine ateşleri ölçülerek alınıyor
YEREL HABERLER Karaman’da vatandaşlar şehrin en işlek caddesine ...
Bilgisayar parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER Bilgisayar parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ ...
KMÜ’den Covid-19 mücadelesine önemli destek
YEREL HABERLER KMÜ’den Covid-19 mücadelesine önemli destek
Karaman'da kalbinden bıçaklanan bir genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Karaman'da kalbinden bıçaklanan bir genç ağır ...
Polis, kaçan sürücüyü takip sonucu yakaladı
YEREL HABERLER Polis, kaçan sürücüyü takip sonucu yakaladı
Karaman’da elindeki tüfekle bekçilerden kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Karaman’da elindeki tüfekle bekçilerden kaçan şahıs, ...
Karaman'da apartman dairesine av tüfeğiyle ateş açıldı Tüfekle ateş edilen dairenin balkon camı kırıldı
YEREL HABERLER Karaman'da apartman dairesine av tüfeğiyle ateş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X