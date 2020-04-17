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Karaman’da sulama sezonu başladı

İHA

Karaman’da sulama sezonu başladı

Karaman'da 15 Nisan'da başlayan 2020 yılı sulama sezonunda 349 bin 124 dekar tarım arazisinin sulanacağı belirtilirken, Karaman’da baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranının da yüzde 92 seviyelerine ulaştığı bildirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke tarımına hizmet etmeye, suyu toprakla buluşturmaya ve çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Karaman ilinde 15 Nisan’da 2020 yılı sulama sezonu başladı. Sulama sezonu öncesinde 349 bin 124 dekar tarım arazisinin sulanacağı Karaman’da, sulama planları yapılarak sulama kanallarının temizlik ve bakımonarım işleri bitirildi. DSİ’nin 2019 yılı içerisinde tamamladığı 1 adet gölet ile birlikte Karaman ilinde 4 milyar 705 milyon metreküp su depolama kapasitesine ulaşıldı. Karaman’daki baraj, gölet ve depolamaların ortalama doluluk oranı ise Nisan ayı itibariyle yüzde 92 seviyesine ulaştı. Bahar yağmurları ve devam eden kar erimeleriyle baraj ve göletlerin su seviyesi yükseliyor. DSİ, Karaman’da 1 adet baraj ve 2 adet göletin inşasına da devam ediyor. Bu baraj ve göletlerin tamamlanmasıyla ilerleyen yıllarda depolama kapasitesinin daha da yükseleceği kaydedildi.
Sulama yatırımlarına da büyük önem veren DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sulamada su tasarrufu sağlamak, tarımda verimi artırmak ve ürün desenini çeşitlendirmek amacıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor. Karaman ilinde 2019 yılında tamamlanan sulama projeleriyle 44 bin 860 dekar tarım arazisi daha modern sulama sistemine kavuştu. 7 adet sulama tesisi inşaatı devam ediyor. Modern sulama sistemleri, ürün desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Karaman’daki tarım arazilerine ve çiftçilere suyu ulaştırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Baraj ve göletlerdeki doluluk oranı 2020 yılında, geçen seneye göre daha iyi durumda. Sulamada su sıkıntısı yaşanmayacak. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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