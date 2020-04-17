Karaman’da bıçaklama olayına karışan baba ile oğlu tutuklandı

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Karaman'da iki grup arasında yaşanan kavgada kalbinden bıçaklanan genci yaraladıkları ileri sürülen baba ile oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Nisan 2020 Çarşamba gecesi saat 23.15 sıralarında Siyahser Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, Y.T. (21) isimli genç kalp bölgesine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı genç, özel araçla götürüldüğü Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen baba A.A. (54) ve oğlu M.A.'yı (21) kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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