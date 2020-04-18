Karaman Ziraat Odası don riskine karşı üreticileri uyardı

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, don riskine karşı üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Üreticileri uyaran Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram, “Meyvecilik açısından en kritik günlerdeyiz. Bölgemizde geceleri hava sıcaklığı 45 derece tahmin edilmesine rağmen yer yer açık arazide 0 derecenin altına düşebilmektedir. Odamız ziraat mühendisleri bahçelerde yaptıkları kontrollerde, geçtiğimiz Pazar, Pazartesi ve Salı günü bazı bölgelerimizde don olayı görüldüğünü tespit etmiştir. Meteoroloji Müdürlüğü ve Erken Uyarı Sistemlerinde yaptığımız sıkı takiplere rağmen yaşanan don olayıyla ilgili yetkililer ile yaptığımız görüşmelerde, arazilerin toprak yapısından kaynaklandığı bilgisini aldık. Önümüzdeki günlerde meteorolojide don olayı beklenmemesine rağmen, bu gibi öngörülmeyen don olaylarının tekrar yaşanmaması için üreticilerimizin özellikle 1725 Nisan tarihleri arasında açık ve rüzgarsız gecelerde tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.