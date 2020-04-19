Mahalle muhtarı, sokağa çıkamayan çocuk ve yaşlılara dondurma dağıttı

<br>Ali Rıza ETCİ/ERMENEK.(Karaman), (DHA) KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Akçamescit Mahallesi'nin muhtarı Musa Küççük, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler ile 20 yaş ve altındakilerin evlerine dondurma götürdü. <br>Taşeli platosunda bulunan Ermenek'te, koronavirüs salgını nedeniyle ilçe giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirildi. İlçeye bağlı 1 köy ve 9 mahalle ise karantinaya alındı. Koronavirüs tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı Ermenek'te, Akçamescit Mahallesi'nin muhtarı Musa Küççük de sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler ile 20 yaş ve altındakilerin evlerine dondurma götürdü. <br>Mahalleliyi ziyaret edip, ihtiyaçları olup, olmadığını sorduğunu belirten muhtar Küççük, ''Mahallemi geziyorum. Yaşlılarımıza ihtiyaçları olup olmadığını soruyorum. Malum 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkma yasağı var. Ben de özellikle çocuklarımızı sevindirmek için hem çocuklarımıza hem de yaşlılarımıza dondurma dağıttım. Onlar da mutlu oldu, ben de mutlu oldum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ <br>2020-04-19 09:55:43<br>

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