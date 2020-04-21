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Karaman’da silahla oynayan bir kişi kazayla kendini vurdu

İHA

Karaman'da bir kişi, oynadığı silahın kazayla elinde patlaması sonucu bacağından vurularak yaralandı.

Karaman’da silahla oynayan bir kişi kazayla kendini vurdu

Karaman'da bir kişi, oynadığı silahın kazayla elinde patlaması sonucu bacağından vurularak yaralandı.
Olay, gece saat 22.30 sıralarında Tapduk Emre Mahallesi 1552. Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (23) isimli kişi evde arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada arkadaşına ait olduğu ileri sürülen tabanca ile oynamaya başladı. M.İ, oynadığı tabancanın bir anda ateş alması sonucu sağ bacağından vurularak yaralandı. Yaralı şahıs, arkadaşının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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