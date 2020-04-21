Ermenekli kadınlar, maske dikmek için seferber oldu

<br>Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman)(DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 6 kadın usta öğretici, koronavirüs salgınına karşı ilçedeki maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak maske dikiyor. <br>11 bin 300 nüfuslu Ermenek ilçesinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 6 kadın usta öğretici de ilçedeki maske ihtiyacını karşılamak için maske dikmeye karar verdi. Ermenek Belediyesi'nin malzemeleri temin ettiği 6 kadın, Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyede maske dikmeye başladı. <br>Bu hafta 10 bin adet maske dikmeyi planladıklarını belirten Melek Çekiç, şunları söyledi:<br>''Ermenek Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri olarak, 'Covid-19'lu zor günlerimizde, devletimize ve Ermenek halkımıza, Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermek için elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Gece gündüz çalışarak maske üretmeye çalışıyoruz. Belediye Başkanı'mız malzemeleri temin etti. Biz de dikiyoruz.'' <br>Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu da ''Ermenek'teki fedakar kadınlarımız, işlerini güçlerini bırakıp, maske dikiyorlar. Bu görüntü aynı Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi, koronavirüsle mücadele bizim için seferberlik halidir. Savaş halidir. Bu anlamda kadın erkek herkesin elinden geldiği kadarıyla üzerine düşeni yaptığını görüyoruz. Ermenek'te de kadınlarımız kendi talepleri doğrultusunda ilk önce evlerinde maske dikiyorlardı. Şimdi Halk Eğitim Merkezi'nde, Ermenek halkı için maske dikiyorlar''diye konuştu. <br> DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ <br>2020-04-21 11:37:49<br>

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