Karamanlı genç boğaya binerek rodeo yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karamanlı genç boğaya binerek rodeo yaptı

İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı İkizçınar köyünde bir genç, boğaya binerek adeta kovboy gibi rodeo yaptı.

Karamanlı genç boğaya binerek rodeo yaptı

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı İkizçınar köyünde bir genç, boğaya binerek adeta kovboy gibi rodeo yaptı.
İkizçınar köyünde yaşayan, ailesiyle hayvancılık yapan Emre Ersoy (21), 2 yıl önce doğan boğaya "Paşa" ismini verdi. Kendisi de hayvanları çok seven ve bakımlarıyla ilgilenen Ersoy, boğayı da kendi elleriyle besleyerek büyüttü. Emre Ersoy, denemek için boğanın sırtına bindi. Sosyal medyada görüntü paylaşan Ersoy, "Bugün çok çılgınca bir şey yapacağız. Paşa'nın sırtına bineceğim" diyerek boğanın sırtına bindi. Boğa huysuzlanırken, Ersoy bir süre üstünde kalmaya başardı. Ersoy, boğanın sırtına binme anlarının görüntüsünü sosyal medyada yayınlayınca büyük ilgi çekti.

“Önce sevdi, sonra sırtına bindi”
Ersoy, kendine ait sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüde önce boğayı sevdi sonra sırtına binerek adeta rodeo yaptı. Sırtına binilmesine alışkın olmayan boğa önce huysuzlansa da sonra sakinleşti. Paşa ile aralarında tarifsiz bir sevgi bağı olduğunu ifade eden Ersoy, "Paşa burada doğdu ve ben büyüttüm. Şu anda 2 yaşında. Aramızdaki bağ, sadece bir hayvan insan ilişkisi değil. Küçükken beraber tarlaya gittik, onu traktöre bindirerek gezdirdim. Ondan sonra bana bambaşka bir sevgi duymaya başladı. Kiloca benden çok cüsseli olduğu için ben onun üstüne binsem bile beni rahatça taşıyor. İşkence açısından değerlendirmememiz gerekiyor bu meseleyi. Görüntüleri sosyal medya hesabımda yayınlayınca herkes çok beğendi izledi. Ben de çok şaşırdım bir çoban olarak. Şu anda 80 tane büyükbaş hayvanımız var, 2030 tane inek geri kalanları buzağı ve paşa’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bangladeş'ten getirilen 154 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Bangladeş'ten getirilen 154 Türk vatandaşı Karaman'da ...
Karaman'da 240 temizlik personeli sağlık taramasından geçirildi
YEREL HABERLER Karaman'da 240 temizlik personeli sağlık taramasından ...
(Görüntülü) Ermenekli kadınlar, maske dikmek için seferber oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ermenekli kadınlar, maske dikmek için ...
Ermenekli kadınlar, maske dikmek için seferber oldu
YEREL HABERLER Ermenekli kadınlar, maske dikmek için seferber oldu
Karaman’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Karaman’da şüpheli ölüm
Karaman’da silahla oynayan bir kişi kazayla kendini vurdu
YEREL HABERLER Karaman’da silahla oynayan bir kişi kazayla kendini ...
Ermenek’te bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ermenek’te bir apartman karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X