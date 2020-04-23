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Müzik öğretmeni, kızıyla '23 Nisan' şarkısı yazdı

DHA

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde müzik öğretmeni Ahmet Belen (34), kızı Aysel (9) ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şarkı yazdı. Arkadaşlarına koronavirüs nedeniyle evde kalmaları çağrısında bulunan Aysel, ''23 Nisan deyince aklıma neşe, oyunlar ve Atatürk geliyor'' dedi.  Ermenek Anadolu Lisesi'nde görev yapan müzik öğretmeni Ahmet Belen, Şehit Danış Tunalıgil İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi kızı Aysel ile beraber koronavirüs salgını nedeniyle çıkmadıkları evlerinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şarkı yazdı. Salgın...

Müzik öğretmeni, kızıyla '23 Nisan' şarkısı yazdı

<br>Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde müzik öğretmeni Ahmet Belen (34), kızı Aysel (9) ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şarkı yazdı. Arkadaşlarına koronavirüs nedeniyle evde kalmaları çağrısında bulunan Aysel, ''23 Nisan deyince aklıma neşe, oyunlar ve Atatürk geliyor'' dedi. <br>Ermenek Anadolu Lisesi'nde görev yapan müzik öğretmeni Ahmet Belen, Şehit Danış Tunalıgil İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi kızı Aysel ile beraber koronavirüs salgını nedeniyle çıkmadıkları evlerinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şarkı yazdı.<br>Salgın yüzünden evde kalmak zorunda olduklarını belirten Aysel Belen, ''Bugün 23 Nisan'ı evde kutlamak zorunda kaldık. Babamla birlikte şarkı yaptık. Bütün arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. 23 Nisan deyince aklıma neşe, oyunlar ve Atatürk geliyor'' dedi. <br>Ahmet Belen de anne ve babaların, çocuklarının evde kaldığı şu süreçte verimli zaman geçirmeye çalıştıklarını dile getirerek, ''Çocuklarımızın virüs nedeniyle evde kaldığı şu günlerde zamanlarını en verimli şekilde geçirmek için anne ve babalar, ellerinden geleni yapıyor. Kızım da bana '23 Nisan için bir şarkı yapabilir miyiz baba?' dedi. İkimizin gönlünden bu sözler döküldü'' diye konuştu.<br>Baba Ahmet Belen'in kızı Aysel ile yazdığı '23 Nisan' şarkısı şöyle:<br>'Atatürk bize armağan etti<br>Yirmi üç nisan günü sizindir, dedi<br>Dalgalansın şanlı bayrağım hep göklerde<br>Bugün bize Ata'mızdan kaldı hediyeYüzüncü yılını kutluyoruz biz<br>Evimizde olsak da gururluyuz biz<br>Kalbimizde kötülük yok gönlümüz temiz<br>Çocuk genç yaşlı birlikte Türkiye´yiz biz' DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ <br>2020-04-23 09:52:20<br>

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