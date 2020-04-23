Husumetlisine silahla saldırdı

<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, husumetlisi E.D. ile yeğenleri olan çocukların üzerine tüfekle ateş eden Murat Yılmaz ve 3 arkadaşı, polis tarafından yakalandı. Saldırganlardan Yılmaz ve Mustafa Tartan tutuklanırken, Y.Ö. ve M.K. ev hapsine çarptırıldı.<br>Olay, dün akşam Seki Çeşme mahallesi Hoca Mahmut Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Yılmaz, beraberine arkadaşları Mustafa Tartan, Y.Ö. ve M.K.'yi de alıp, otomobille, husumetlisi E.D.'nin evinin önüne geldi. 4 arkadaş, evinin önünde olan E.D. ile yanındaki çocukların üzerine ateş açtı. E.D. ve çocuklar kaçarak, saldırıdan kurtuldu.<br>Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'in talimatı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, 4 saldırganı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Yılmaz ve Mustafa Tartan mahkemece tutuklandı, Y.Ö. ve M.K. ev hapsine çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN <br>2020-04-23 12:14:33<br>

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