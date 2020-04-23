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Karaman’da gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi

İHA

Karaman'da hayırsever bir vatandaş, mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin tüm borçlarını ödedi.

Karaman’da gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi

Karaman'da hayırsever bir vatandaş, mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin tüm borçlarını ödedi.
Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda bulunan bir bakkala gelerek ismini vermek istemeyen hayırsever vatandaş, korona virüs salgını nedeniyle insanların zor günlerden geçtiğini düşünerek ihtiyaç sahibi insanların borçlarını ödemek istediğini belirtip veresiye defterini satın aldı. 23 aydır borçlarını ödeyemeyenler olduğunu söyleyen bakkal Mustafa Gencay, "Öğle saatlerinde bir ağabeyimiz geldi. İşleriniz nasıl diye hal hatır sordu. Biz de iyi Allah'a şükür dedik. 'Veresiye ile çalıştığın müşteriler var mı?' dedi. Biz de var dedik. O zaman bir zahmet çıkarır mısın o veresiye defterini dedi. Baktı ve beraber topladık. 2 bin 600 lira hesap çıktı. Tek tek hepsini hesap ettik ödedi ve defteri yırttık. Karamanımızda da bu olayların görülmesi bize ayriyeten memnuniyet verdi. O ağabeyimize teşekkür ettik. Gelen veresiyecilere de borçlarının silindiğini bildirdik. Onlar da teşekkür etti. Böyle şeylerin çoğalmasını hem bizim Karamanımızda hem Türkiyemizde Cenabı Mevlamdan niyaz ederiz. Biz hoşnut olduk. O anda maddiyatta sıkıntımız vardı. Bize de bir can suyu olmuş oldu. O andaki veresiyecilerin de durumları biraz dardı. 23 aydır ödeyemeyenler de vardı. Onlar için de bir can suyu olmuş oldu" dedi.
Borçları ödenen vatandaşların da durum karşısında şaşırdıklarının belirten Gencay, "Memnun oldular. Onlar da şaşkınlık yaşadılar. Allah ya olur mu böyle şeyler dediler. Niye olmasın dedim. Başka yerlerde oluyor da bizim Türkiyemizde, Karamanımızda niye olmasın dedik" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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