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Karaman’da yangında ölen yaşlı kadın defnedildi

İHA

Karaman Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 83 yaşındaki Şerife Vanlı son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman’da yangında ölen yaşlı kadın defnedildi

Karaman Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 83 yaşındaki Şerife Vanlı son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde çıktığı tahmin edilen yangında Şerife Vanlı hayatını kaybetti. Yaşlı kadın için bugün köyünde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına korona virüs tedbirleri nedeniyle sadece yaşlı kadının birinci derece yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Şerife Vanlı’nın cenazesi köy mezarlığına dualarla defnedildi.
Öte yandan, gece saat 03.00 sıralarında yanan evde tekrar yangın çıktı. Köy halkı, yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri gelene kadar alevler büyüyerek, bitişikteki Ali Yılmaz’a ait eve de sıçradı. Yangında hayatını kaybeden Şerife Vanlı’ya ait ev kullanılamaz hale gelirken, Ali Yılmaz’a ait evde maddi hasar meydana geldi. Yaşlı kadının evi daha sonra kepçeyle yıkıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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