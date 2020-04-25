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DHA YURT - İtalya'dan getirilen 194 kişi, Karaman'da yurda yerleştirildi

DHA

DHA YURT - İtalya'dan getirilen 194 kişi, Karaman'da yurda yerleştirildi

<br>KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İtalya'dan Türkiye'ye getirilen 194 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Karaman'daki KYK yurduna yerleştirildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi uygulaması sürüyor. Bu kapsamda İtalya'da yaşayan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 194 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Konya'ya, ardından karayolu ile Karaman'a getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 194 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. İşlemler sırasında AFAD, UMKE, ve polis ekipleri de hazır bulundu.<br>Karaman'da, daha önce Bangladeş'ten getirilen 154, Suudi Arabistan'dan 267 ve İtalya'dan 194 olmak üzere toplam 615 kişi karantinada bulunuyor.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>-Türk vatandaşlarının otobüslerle getirilmesi<br>-Yurt etrafındaki önlemlerden detaylarHaber-Kamera: Muammer ŞEN /KARAMAN,(DHA)<br> DHA-Gündem Türkiye-Karaman Muammer ŞEN<br>2020-04-25 06:17:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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