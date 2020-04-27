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Diyanet-Sen Karaman Şube Başkanı Mutlu: "Diyanetimizin de, başkanımızın da yanındayız"

İHA

Diyanet-Sen Karaman Şube Başkanı Mutlu: "Diyanetimizin de, başkanımızın da yanındayız"

DiyanetSen Karaman Şube Başkanı Ali Şahin Mutlu, İnsan Hakları Derneğinin, cuma hutbesinde zina ve eş cinselliğin Kur’anda lanetlendiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmasını kınadı.
Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan DiyanetSen Karaman Şube Başkanı Ali Şahin Mutlu, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye’nin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisi olduğuna işaret ederek, “Kurumumuzun saygıdeğer Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde İslam’ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve eş cinselliğin Kur’anda lanetlendiğini söylemesinden dolayı sözde İnsan Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunulmasını kınıyor, Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.

"Diyanetimize ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşıyız"
Zina ve eş cinselliğin Kur’an’da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanının söylemeyip de kimin söylemesi gerektiğine dikkat çeken Mutlu, "İslam’ın en temel yasaklarından olan zina ve eş cinselliğin Kur’an’da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek. Zinanın ve eş cinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Herkes tarafından bilinmektedir ki sigara sağlığa zararlıdır. Birilerinin sigara içmesi sigaranın sağlığa zararlı olduğu gerçeğini değiştirmez. Sigara sağlığa zararsızdır da diyemezler. Zinanın eş cinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi bizden kimse beklemesin. Kanunda bu yaptığınız suç olmaya bilir ancak bunun zararları ortadayken siz rahatsız oluyorsunuz diye başımızı kuma gömmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sonuna kadar destekçisi olduklarını söyleyen Mutlu, "Sözde insan hakları derneğinin bu kişilerin avukatlığını yaparak Diyanet İşleri Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmasını kınıyor sonuna kadar Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesi istiyoruz" şeklinde konuştu.

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