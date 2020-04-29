KMÜ öğrencilerinin projesi Teknofest'te ön elemeyi geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KMÜ öğrencilerinin projesi Teknofest'te ön elemeyi geçti

İHA

KMÜ öğrencilerinin projesi Teknofest'te ön elemeyi geçti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği proje, Tükiye'nin en büyük teknoloji yarışmalarından Teknofest'te ön elemeyi geçen başvurular arasında yer aldı.
Bu yıl 2227 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde yarışacak projeler için ön değerlendirme sonuçları açıklanmaya başladı. Toplam 23 farklı kategorinin yer aldığı ve rekor seviyede başvurunun yapıldığı Teknofest'te Tarım Teknolojileri Yarışması kategorisinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı proje, ön elemeyi geçerek Teknofest'te yarışma hakkı elde etti.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Mert Ekmekçi'nin takım kaptanı olduğu ve Mohammed Hasib Azim, Volkan Sarıkaya, Halime Uncuoğlu ve Durmuş Selim Akın'ın da takım üyelerini oluşturduğu projenin akademik danışmanlığını ise Dr. Öğretim Üyesi Kadir Sabancı ve Araştırma Görevlisi M. Fatih Arslan üstlendi. Görüntü İşleme Tabanlı Otomatik Yemleme Sistemi konulu proje, hayvanların doğru miktarda ve rasyonda, doğru zamanda yem yoluna eşit ve istenildiği kadar dağıtılması ve bunun insan eli değmeden yapılmasını hedefliyor. Projeye göre görüntü işleme yöntemi ile günün belirli saatlerinde yem miktarı belirlenerek gerekli ise yem dağıtma ve itme işlemi yapılacak. Proje ile çiftçilerin hayatının kolaylaştırılması, işletmenin karlılığının artırılması ve hayvanların rahatlığının temin edilmesi amaçlanıyor.
SIRIUS adlı KMÜ öğrenci takımının hazırladığı Görüntü İşleme Tabanlı Otomatik Yemleme Sistemi konulu projeye Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Üner, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kayabaşı ve PTTO Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selami Balcı da destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman Belediyesinde üst yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Karaman Belediyesinde üst yapı çalışmaları devam ...
Ermenek Kaymakamlığı ilçedeki esnafa ücretsiz maske dağıttı
YEREL HABERLER Ermenek Kaymakamlığı ilçedeki esnafa ücretsiz maske ...
Diyanet-Sen Karaman Şube Başkanı Mutlu: "Diyanetimizin de, başkanımızın da yanındayız"
YEREL HABERLER Diyanet-Sen Karaman Şube Başkanı Mutlu: ...
Karaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki gence tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Karaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki ...
Kulak: “Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçasıdır”
YEREL HABERLER Kulak: “Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X