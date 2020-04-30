Karaman'daki semt pazarlarında koronavirüs önlemleri

<br>Ali Rıza EREN/KARAMAN, (DHA) KARAMAN'da, etrafı bariyerlerle çevrili semt pazarına alışverişe gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek, alınıyor. Yoğunluk oluşmaması için alışveriş yapıp, ayrılanlardan sonra başka kişiler pazara alınıyor. <br>Kentteki semt pazarlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler, üst seviyeye çıkarıldı. Ali Şahane Mahallesi'ndeki pazarın sokaklara bağlanan etrafı, bariyerlerle çevrildi ve tek giriş noktası oluşturuldu. Giriş noktasında da görevliler, alışverişe gelenlerin ateşini ölçüp, maskelerini kontrol ederek, alana sokuyor. Pazar içinde ise alışveriş yapanlar, sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılıyor. Pazarcıların da maske ve eldivensiz satış yapmalarına izin verilmiyor. Yoğunluk oluşmaması için alışveriş yapıp, ayrılanlardan sonra başka kişiler pazara alınıyor. Bu nedenle pazar girişinde bekleyenler, kuyruk oluşturuyor. DHA-Genel Türkiye-Karaman Ali Rıza EREN<br>2020-04-30 17:20:56<br>

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