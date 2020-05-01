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Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

İHA

Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı

Karaman’da, Halk Eğitimi Merkezi tek kullanımlık maske üretimine başladı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında toplum olarak hepimizin kenetlenmesi gerektiği bu günlerde bizler de öğretmen ve usta öğreticilerimizle halkımıza dağıtılmak üzere maske dikimine başlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda gönüllü personellerimiz kurumumuzda gerekli hijyen koşullarına titizlikle uyarak maske dikimine başlamışlardır. Karaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak kendi çabalarımızla milli bir seferberlik ruhuyla bu sürece destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan personellerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

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