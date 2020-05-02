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Karaman’da korona virüsle mücadele değerlendirildi

İHA

Karaman’da korona virüsle mücadele değerlendirildi

Karaman’da korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin ve etkilerinin ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.
Valilikte gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Vali Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun katıldı. Korona virüs salgını nedeniyle sağlık kuruluşlarınca bilim kurulunun tavsiyeleri, ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının aldığı kararlar ve uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda yapılan bilgilendirmede, il genelinde vaka veya olgu temaslı vatandaşların oluşturulan filyasyon ekiplerince en kısa sürede tespiti yapılıp akabinde izolasyona tabi tutularak hastalığın yayılmaması konusunda çok titiz davranıldığı ifade edildi. Bu süreçte sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerde herhangi bir aksamanın olmadığı ifade edilerek, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan hekimlere, sağlık çalışanları ve tüm kamu çalışanlarına teşekkür edildi.
Toplantının devamında virüsle mücadele, alınan tedbirler ile yaşanan son gelişmeler değerlendirilirken, Karaman olarak salgınla mücadelede başarının ancak kurallara uymakla mümkün olacağı vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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