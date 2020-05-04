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Karaman Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Karaman Belediyesi, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için belirli alanlarda beslenme istasyonları oluşturdu.

Karaman Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Karaman Belediyesi, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için belirli alanlarda beslenme istasyonları oluşturdu.
Karaman Belediyesi, insanlar kadar hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması içinde örnek çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda kedi ve köpeklerin yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için beslenme istasyonları kurarak sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelelerine destek oldu. Beslenme istasyonları köpekler için şehir dışında uygun alanlara konuşlandırılırken kediler için de şehir içindeki parklara yerleştirildi. Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, "Karaman Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmetlerimizin yanı sıra; hayvanları koruma altına almak, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmak bizim için çok önemli. Bu kapsamda kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için şehrimizin birçok noktasında beslenme istasyonları oluşturduk. Covid19 salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korumak adına evde kalan vatandaşlarımız tarafından yeterince beslenemeyen can dostlarımız, bu sayede birçok noktada beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kediler için parklara, köpekler için de şehir dışına kurduğumuz beslenme istasyonlarımız her gün görevli personelimiz tarafından kontrol edilerek yiyeceklerini eksik etmemeye özen gösteriyoruz. Bizler sokak hayvanlarına sahip çıkmaya ve onlar için daha iyi yaşam şartları oluşturmaya devam edeceğiz” denildi.

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