Ermenek ilçesinde 9 mahalle bir köy ve bir apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı

Karaman’ın Ermenek İlçe Kaymakamlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde 9 mahalle, bir köy ve bir apartmanda uygulanan karantinanın kaldırıldığını duyurdu.

İlçe Hıfzısıhha kurulu, ilçede karantinaya alınan 9 mahalle, bir köy ve bir apartmanda pozitif vaka görülmediği ve mevcut vakalarında iyileştiğinden dolayı karantina kaldırıldı. Ermenek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; "Meydan, Çınarlısu, Orta, Taşbaşı, Değirmenlik, Susaklı, Sandıklı, Güllük ve Seyran Mahallelerinde, Ardıçkaya köyünde ve ilçe merkezinde bulunan bir apartmanda mevcut vakaların iyileşmesi ve 14 gün boyunca yeni pozitif vaka görülmemesi nedeniyle 5 Mayıs 2020 saat 01.00 itibariyle karantina kararının kaldırıldığını bildirdi.

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