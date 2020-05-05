Karaman'da karantinadaki vatandaşlardan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaman'da karantinadaki vatandaşlardan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

İHA

Bangladeş'ten Karaman'a getirilerek 14 gün boyunca gözlem altında tutulan 154 gurbetçi vatandaş, memleketlerine gönderilmeden bir gün önce 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 10 bin 874 lira bağışta bulundu.

Karaman'da karantinadaki vatandaşlardan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Bangladeş'ten Karaman'a getirilerek 14 gün boyunca gözlem altında tutulan 154 gurbetçi vatandaş, memleketlerine gönderilmeden bir gün önce ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 10 bin 874 lira bağışta bulundu.
Türk Hava Yolları'nın (THY) korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek için harekete geçmesiyle Bangladeş'ten Karaman'a getirilerek Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu'nda gözlem altına alınan 154 Türk vatandaşı, memleketlerine gitmeden bir gün önce ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 10 bin 874 lira bağışta bulundu.
Gurbetçi vatandaşlara kampanyaya verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Karaman Valisi Fahri Meral, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatlar gereği yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye getirilmesi çerçevesinde ilimizde şuan için 14 günlük karantina sürecinde İtalya, Bangladeş ve Suudi Arabistan’dan gelen 637 vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bu süre zarfında Bangladeş grubumuzdan Cumhurbaşkanlığımızın Milli Dayanışma Kampanyası’na maddi destekte bulunmak isteyen vatandaşlarımız oldu. Bu örnek davranışınızla bizleri gerçek anlamda mutlu ettiniz. Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlatırken ‘Biz Bize Yeteriz’ demişti. Bu anlamlı kampanyaya siz de destek oldunuz. Karaman adına sizlere teşekkür ediyorum, Allah hayrınızı kabul eylesin” ifadelerini kullandı.
Ziyarette Vali Fahri Meral’e Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Yurt Hizmetleri Müdürü Yakup Koçak eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Odası Başkanı Bayram: “Dolu üç köyümüzde ekili araziler ve elma bahçelerine ciddi zarar verdi”
YEREL HABERLER Ziraat Odası Başkanı Bayram: “Dolu üç köyümüzde ekili ...
Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi memleketlerine gönderildi Karantina sürecini tamamlanan ve test sonucu pozitif çıkan vatandaşlardan Ünsal Ünlüsoy: “Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı pandeminin beyaz kanatlarıdır"
YEREL HABERLER Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi ...
Ermenek ilçesinde 9 mahalle bir köy ve bir apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Ermenek ilçesinde 9 mahalle bir köy ve bir apartmanda ...
Kamyonet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
Karaman’da traktör kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Karaman’da traktör kazası: 1 ölü
Kontrolden çıkan otomobil elma bahçesine takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil elma bahçesine takla attı: ...
Karaman Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Karaman Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve manilerle uyandı
YEREL HABERLER Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve ...
Karaman'da karantinadaki gurbetçi vatandaşlara bakandan kitap sürprizi
YEREL HABERLER Karaman'da karantinadaki gurbetçi vatandaşlara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X