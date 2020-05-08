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Karaman'da karantina süresi dolan 483 kişi çam fidanlarıyla uğurlandı

İHA

Karaman'a, Suudi Arabistan ve İtalya'dan getirilerek 14 gün boyunca gözlem altında tutulduktan sonra karantina sürecini tamamlayan 483 Türk vatandaşı test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından bugün memleketlerine çam fidanları verilerek gönderildi.

Karaman'da karantina süresi dolan 483 kişi çam fidanlarıyla uğurlandı

Karaman'a, Suudi Arabistan ve İtalya'dan getirilerek 14 gün boyunca gözlem altında tutulduktan sonra karantina sürecini tamamlayan 483 Türk vatandaşı test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından bugün memleketlerine çam fidanları verilerek gönderildi.
Korona virüs salgını sonrası Suudi Arabistan ve İtalya'dan Karaman'a getirilen 483 vatandaş gözlem altına alındı. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 483 kişi otobüslerle memleketlerine gönderildi. Otobüslere binmeden önce son sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlara yurt çıkışında görevliler tarafından çam fidanı verildi.
Karantina süreci tamamlanan vatandaşlardan Mustafa Türk, “Karantina sürecimiz çok güzel geçti. Allah bin kere herkesten razı olsun” dedi. Şaban Yıldız ise "Karantina sürecimiz çok iyi geçti. Şuan çok duyguluyum. Allah devletimizden ve milletimizden çok razı olsun. Tüm Karaman halkına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İtalya’da çocuklarının yanından geldiğini söyleyen Çorumlu Nazmiye Demir de, “Bizim memleketimiz cennet bir memleket. Orası çok kötü ve perişan durumdadır. İnsanlar maske ve gidecek doktor bulamıyor. Bu memleket bizim memleketimiz. Herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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