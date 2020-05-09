60 yıllık cami yandı

<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'ın Madenşehri köyünde, 60 yıllık cami, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.<br>Merkeze bağlı Madenşehri köyünde saat 02.00 sıralarında sahura kalkan köylüler, 1960 yılında yapılan köy camisinden alevlerin yükseldiğini gördü. İhbar üzerine köşe çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.<br>Jandarma cami etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında, cami kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN <br>2020-05-09 14:14:02<br>
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