Karaman'da bir apartman karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaman'da bir apartman karantinaya alındı

İHA

Karaman'da 4 katlı bir apartmanda oturanların bazılarında korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine bina karantinaya alındı.

Karaman'da bir apartman karantinaya alındı

Karaman'da 4 katlı bir apartmanda oturanların bazılarında korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine bina karantinaya alındı.
Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 928 Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşayan bazı vatandaşlarımızda korona virüs (Covid19) pozitif vakalarının görülmesi ve aynı hanede yaşayan temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, salgınının yayılarak diğer vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla belirtilen adresteki 4 katlı apartman, 8 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibariyle ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasını, belirtilen adresteki apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
Söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası verileceği ve gerekli adli işlemlerin başlatılacağı da belirtildi. Binaya giriş çıkışların olmaması için önünde polis ekibi beklerken, kapısına da şerit çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

60 yıllık cami yandı
YEREL HABERLER 60 yıllık cami yandı
Vali Meral, jandarma ve poliste başarılı personeli ödüllendirdi
YEREL HABERLER Vali Meral, jandarma ve poliste başarılı personeli ...
Cami çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Cami çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Karaman'da karantina süresi dolan 483 kişi çam fidanlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Karaman'da karantina süresi dolan 483 kişi çam ...
Karaman Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Karaman Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına ...
Bayram, üreticiyi bilgilendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Bayram, üreticiyi bilgilendirmeye devam ediyor
İl Müdürü Kurşun, Ayrancı’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İl Müdürü Kurşun, Ayrancı’da incelemelerde bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X