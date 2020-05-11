Karaman’da bir genç, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 24 yaşındaki bir genç, annesi tarafından yatağında ölmüş olarak bulundu.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Katranlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Halil Altın, annesi tarafından sahura kaldırılmak istendi ancak uyandırılamadı. Bunun üzerine gencin annesi 112 Çağrı Merkezi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Altın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Halil Altın’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Halil Altın’ın, kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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