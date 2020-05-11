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Belediye, berber ve kuaför dükkanlarında dezenfekte çalışması yaptı

İHA

Karaman Belediyesi, kentte bulunan tüm berber ve kuaför dükkanlarında dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye, berber ve kuaför dükkanlarında dezenfekte çalışması yaptı

Karaman Belediyesi, kentte bulunan tüm berber ve kuaför dükkanlarında dezenfekte çalışması başlattı.
Belediyenin yaptığı dezenfekte çalışmalarını değerlendiren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Berber ve kuaförlerin normalleşme ile birlikte yeniden işlerini açmaları bizleri çok mutlu etti. Gerekli kurallara uyarak hizmet etmeye devam edecekler. Berber ve kuaförlerin açılmasıyla birlikte belediye olarak ilimizdeki tüm berber ve kuaför salonlarında virüse karşı dezenfekte çalışması başlattık. Ekiplerimiz ayrıca bu işyerlerine siperlik, maske, kolonya, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ürünler dağıtıyor. Ben tüm berber ve kuaförlerimize hayırlı işler diliyorum” dedi.

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