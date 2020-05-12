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Karaman Belediyesi, Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı

İHA

Karaman Belediyesi Hemşireler Günü nedeniyle sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ile sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıttı.

Karaman Belediyesi, Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı

Karaman Belediyesi Hemşireler Günü nedeniyle sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ile sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıttı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin hemşirelere dağıtılmak üzere bez çantalar içerisinde çeşitli hediyeler hazırladığı belirtilerek, "Hazırlanan hediyelik çantalar İl Sağlık Müdürlüğü, Karaman Devlet Hastanesi, Belediye Polikliniği, Diyaliz Merkezi ile sağlık ocakları başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanlarına tek tek görevliler tarafından dağıtıldı" denildi.
İçerisinde lokum, kolonya, maske ve dezenfektan bulunan çantaları alan hemşire ve sağlık çalışanları kendilerini unutmayan Karaman Belediyesine teşekkür etti.

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