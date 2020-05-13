Başkan Kalaycı: “Bir topluluğu millet yapan en önemli unsur dil birliğidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kalaycı: “Bir topluluğu millet yapan en önemli unsur dil birliğidir”

İHA

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma etkinliklerinin 743. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kalaycı: “Bir topluluğu millet yapan en önemli unsur dil birliğidir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma etkinliklerinin 743. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Bu yıl Türk Dil Bayramı’nı korona virüs salgını nedeniyle buruk bir şekilde kutladığımızı belirten Başkan Kalaycı, “Bir topluluğu millet yapan en önemli unsur dil birliğidir. Dünyanın en yaygın konuşulan ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, bizi millet yapan değerlerin en başında gelmektedir. Bundan 743 yıl önce yayınladığı fermanla Türk diline sahip çıkan ve bugüne gelmesini sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey’i, verdiği mesajlarla hem kendi zamanını hem de sonraki çağları etkileyen Yunus Emre’yi rahmet ve minnetle anıyorum. Karaman Belediyesi olarak şehrimizin bu önemli mirasını gelecek nesillere taşımak, dil birliğini korumak, ulusal düzeyde ses getirmek ve insanlarda bilinç oluşturmak amacıyla bu yıl çok geniş ve organize bir kutlama programı hazırlamıştık. Maalesef dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de sosyal mesafe kuralları gereği önlemler alınmasına sebep olan virüs salgını nedeniyle Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma etkinlikleri iptal oldu. Bu yıl buruk bir şekilde andığımız Türk Dil Bayramını, inşallah gelecek yıl çok daha coşkulu bir şekilde kutlamayı arzu ediyoruz. Türk Dili, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın temeli, kültürümüzün ana unsuru ve ulusal kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin ve Türk coğrafyasının Türk Dil Bayramını kutluyor, Türkçemizin geliştirilmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

40 metre savrulup takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER 40 metre savrulup takla atan otomobilden yara almadan ...
Karaman Belediyesi, Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Karaman Belediyesi, Hemşireler Günü'nde sağlık ...
Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram’ın üretici ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram’ın üretici ...
İşyerini kundaklamak isterken kendini yaktı
YEREL HABERLER İşyerini kundaklamak isterken kendini yaktı
Belediye, berber ve kuaför dükkanlarında dezenfekte çalışması yaptı
YEREL HABERLER Belediye, berber ve kuaför dükkanlarında dezenfekte ...
Karaman’da bir genç, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Karaman’da bir genç, annesi tarafından yatağında ölü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X