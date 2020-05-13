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Hemşire eşlere çiçekli sürpriz

İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesi devlet hastanesinde çalışan hemşirelere eşleri çiçeklerle hastane bahçesinde sürpriz karşılama yaptı.

Hemşire eşlere çiçekli sürpriz

Karaman'ın Ermenek ilçesi devlet hastanesinde çalışan hemşirelere eşleri çiçeklerle hastane bahçesinde sürpriz karşılama yaptı.
Korona virüs salgını ile mücadelede hastalara en yakın sağlık çalışanları hemşirelerin, Hemşireler Günü buruk geçti. Ermenek Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin eşleri birleşerek eşlerine çiçekli karşılama yaptı. Yorucu bir mesainin ardından eşlerini hastane bahçesinde ellerinde çiçeklerle gören hemşirelerin bazıları duygulu anlar yaşadı.
Pandemi servisinde görevli hemşire Emine Battır, ’’Bu salgın sürecinde çalışmak gerçekten bizler için çok zordu. Hemşireler Gününde eşimin bana böyle bir sürpriz yapması beni çok duygulandırdı. Bu salgın sürecinde çalışmak gerçekten bizler için çok zordu. Eve gidiyorsunuz, eşinize sarılamıyorsun, dokunamıyorsunuz. En büyük korkum bu hastalığa yakalanmak değil de, bu hastalığı eşime sevdiklerime taşımak oldu. Benim için en anlamlı olan en özel Hemşireler Günü buydu. O kadar çok duygulu, hüzünlü ki ne diyeceğimi inanın bilemiyorum’’ dedi.

“Ayrı odalarda kapılar açık sohbet ediyoruz”
Hemşire ve bir anne olarak eşinin çok zorlandığını belirten Serkan Ünlü, ’’Gerçekten çok zor bir süreç. 11 Mart'tan itibaren süreci zaten yakından takip ediyoruz. Mart sonundan beri eşim evde ayrı bir odada izole olarak, çocuklara bulaştırmamak için plastik tabaklarla yemeğini yeyip, farklı bir banyo farklı bir tuvalet kullandı. Yani hiçbir şekilde hastalığı bize bulaştırmamak için gerçekten çok çaba sarf etti. Evde kalanlar için ve çocuklar için özellikle bizim için çok zordu. Odanın bir köşesine o geçiyor, biz antreye geçiyoruz arada kapı açık karşılıklı bu şekilde sohbet etmeye çalışıyoruz. Çocuklar annelerine sarılmak istiyor, çocukları bu zamanda uzatmak gerçekten çok zor oldu. Süreç çok güzel yönetiliyor. Hastalıkta inşallah vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu hastalığın üstesinden geleceğiz. Bugün onların günü, onlara yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. İşte çiçek alabiliyoruz, sarılıp kutlayamıyoruz. İnşallah bu süreci hayırlısıyla atlatacağız’’ diye konuştu.

“Bu günün bizim için ayrı bir önemi var”
Hemşireler Gününün kendileri için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen enfeksiyon hemşiresi Gülşah Başar da, "Bu zorlu ve yorucu süreçte her türlü riski alarak görevine devam eden bütün hemşirelerin gününü kutlarım. Bu günün eşim ve benim için ayrı bir önemi var. Bu gün bizim evlilik yıl dönümümüz. Tabi bu da ayrı bir mutluluk, her ne kadar bu özel günü istediğimiz gibi kutlayamasak da, vaka sayısının her geçen gün azalması bizlere umut veriyor. İnsanlardan isteğimiz kurallara uyulduğu sürece biz bu covid 19’u ülkemizden def edebiliriz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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