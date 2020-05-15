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KKTC'den gelen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı

İHA

Karaman'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 288 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

KKTC'den gelen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı

Karaman'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 288 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.
KKTC'den feribotla Mersin’in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na gelen 288 kişi, daha sonra polis eşliğinde otobüslerle sabaha karşı kalacakları Karaman’daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Özel kıyafetli görevlilerin öğrenci yurdu bahçesinde hazır bekletilmesi ile polisin güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Yurda yerleştirilen 288 kişi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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