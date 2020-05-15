KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı

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<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 288 kişi, Karaman'da sağlık kontrolünden geçirilerek öğrenci yurdunda karantinaya alındı.<br>KKTC'den gemiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na getirilen 288 vatandaş, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra AFAD ve polis ekiplerinin kontrolünde 15 otobüsle 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Karaman'a getirildi. Bu kişiler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hatuniye Kız Yurdu'na yerleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN<br>2020-05-15 08:43:33<br>

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