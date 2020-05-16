Karaman Belediyesi, kent merkezindeki çeşmeleri onarıyor

Karaman Belediyesi, şehir merkezindeki bakımsız halde olan çeşmeleri tek tek elden geçirerek onarıyor.

Bugüne kadar unutulmuş ve bakımsız halde olan çeşmeleri tespit ederek sil baştan yenileme çalışması başlattıklarını belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Tarih ve kültür şehri olan Karamanımızı Karaman yapan en önemli varlıklardan biriside şehrimizde ki çeşme kültürüdür. Asırlar önce yapılan çeşmelerin yanı sıra günümüzde de hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan çeşmelerimiz şehrin farklı bölgelerinde mevcut. Fakat yapılan bu çeşmeler gün geçtikçe unutulmuş ve kimsesizliğine terk edilmiş. Belediye olarak kültürel yapılarımıza sahip çıkmak ve onları yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tespit ettiğimiz bu çeşmeleri tek tek onarıyor ve maksadına uygun bir şekilde tekrar kullanıma açıyoruz. Bu kadim şehir hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz” dedi.

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