Tarım aracıyla uçuruma yuvarlanan çiftçi öldü

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<br>Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, tarlasından evine dönen Osman Yılmaz (70) , kullandığı pat-pat diye bilinen tarım aracının kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti. <br>Kaza, akşam saatlerinde Gökçekent köyünde meydana geldi. Osman Yılmaz, tarlasında çalıştıktan sonra pat-pat diye bilinen tarım aracıyla evine dönmek üzere yola çıktı. Kontrolden çıkan tarım aracı, uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan Osman Yılmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ <br>2020-05-17 20:03:53<br>

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