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Karaman'da 19 Mayıs kutlandı

İHA

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Karaman'da 19 Mayıs kutlandı

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.
Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye uyularak gerçekleşen törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Şube Müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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