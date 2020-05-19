Rastgele ateş eden motosikletli magandalar yakalandı

<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, av tüfeğiyle rastgele havaya ateş açan motosikletli 2 şğpheli, polis tarafından yakalandı. <br>Olay, 15 Mayıs gecesi, Gazi Dükkan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi, motosikletle seyir halindeyken av tüfeği ile havaya rastgele ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar bir apartmandaki dairelere isabet etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelendi. Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma ile motosikletli magandaların Şahin A. ve Hilmi U. olduğunu belirledi. Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN<br>2020-05-19 18:03:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.