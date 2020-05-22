Arkadaşının yakalanmaması için kendisini polis otosunun önüne attı

<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, trafik polislerinin 'dur' ihtarına rağmen motosikletiyle kaçan Murat A.'nın yakalanmaması için arkasında oturan arkadaşı Serdar P., kendisini polis aracının önüne attı. <br>Tabduk Emre Mahallesi'nde devriye görevi yapan trafik polisi, aynı motosikletteki 2 kişiyi, kasksız olduklarını görünce durdurmak istedi. Ancak arkasında arkadaşı Serdar P. oturan Murat A.'nın kullandığı motosiklet yoluna devam etti. Başlayan kovalamaca sırasında motosikletten inen Serdar P., arkadaşının yakalanmasını engellemek için kendisini polis aracının önüne attı.<br>Polis otosu da Serdar P.'ye çarpamamak için durdu. Kaçan Murat A., kısa süre sonra motosikletiyle yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin plakasının sahte, şase ve motor numaralarının da silinmiş olduğu ortaya çıktı. Murat A. ve Serdar P., gözaltına alındı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN<br>2020-05-22 15:14:43<br>
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