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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’den öğrencilere dijital destek

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin dijital altyapısının Karaman'daki üniversite öğrencilerine açılacağını söyledi.

KMÜ’den öğrencilere dijital destek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin dijital altyapısının Karaman’daki üniversite öğrencilerine açılacağını söyledi.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle 20192020 EğitimÖğretim Yılı Bahar Döneminin önemli bir kısmının uzaktan öğretim yoluyla yürütüldüğünü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı gereğince dönem sonuna kadar da eğitimöğretim ve sınavların online olarak gerçekleştirileceğini vurgulayan Rektör Akgül, Karaman’daki üniversite öğrencilerine çağrıda bulundu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bilgisayar laboratuarları, kütüphanesi ve dijital imkanlarının Karaman’da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine açılacağını belirten Akgül, bunun için öğrencilerin bim@kmu.edu.tr adresine, isim ve telefon numaralarını da belirtecekleri bir eposta göndererek randevu talebinde bulunmalarının yeterli olduğunu söyledi. Randevu alan öğrencilerin ise üniversiteye gelirken yanlarında öğrenci kimliklerinin yanı sıra maskelerini de bulundurmaları gerektiğini vurgulayan Akgül, ayrıca öğrencilerin üniversite içerisinde sosyal mesafe kuralına azami derece dikkat göstermelerinin önemli olduğunu belirtti.

“Ermenek Meslek Yüksekokulu da üniversite öğrencilerine destek verecek”
Rektör Akgül, üniversite öğrencilerine verecekleri dijital desteğin Ermenek ilçesinde de uygulanacağını belirterek “Ermenek’te ikamet eden üniversite öğrencileri de aynı şekilde bim@kmu.edu.tr adresine, isim ve telefon numaralarının yanı sıra Ermenek’te ikamet ettiklerini belirten bir eposta göndererek randevu talebinde bulunmalıdırlar. Ermenek Meslek Yüksekokulumuzun dijital imkanlarını da üniversite öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

“KMÜ, tüm akademik ve fiziksel altyapısıyla öğrencilerin yanındadır”
Karaman’da yaşayan gerek KMÜ gerekse diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere ödevlerinde ve sınavlara hazırlıklarında destek olmayı amaçladıklarını dile getiren Rektör Akgül, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak bu hassas dönemde tüm akademik ve fiziksel altyapımızla öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kendilerinden tek beklentimiz hijyen kurallarına, sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ederek ödevlerini ve sınavlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeleri; ayrıca üniversite öğrencisi kimliğinden ve araştırma kültüründen kopmamalarıdır. Eğitimöğretim süreçlerinde tüm öğrencilere başarı ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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