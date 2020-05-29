İşçi servisi, taksiyle çarpıştı :16 yaralı

<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da işçileri taşıyan midibüs, kavşakta taksiyle çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, midibüsün sürücüsü ile 15 işçi yaralandı.<br>Kaza, saat 07.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. Güldere köyündeki rüzgar enerji santraline işçi taşıyan Recep Yavuz yönetimindeki 70 FP 615 midibüs, kavşakta Ahmet Balasar yönetimindeki 70 T 0132 plakalı taksiyle çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü Recep Yavuz ile araçtaki 15 işçi yaralandı.<br>Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN<br>2020-05-29 09:07:18<br>
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