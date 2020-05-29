Karaman'da minare ile hilalin buluşması mest etti

Karaman'da tarihi Aktekke Camisi'nin minaresi ile hilalin oluşturduğu manzara görenleri mest etti.
1370 yılında Karamanoğlu Alaaddin Bey tarafından yaptırılan ve Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un türbesinin bulunması nedeniyle Maderi Mevlana Camisi olarak bilinen tarihi Aktekke Camisi'nin minaresi ve üzerine denk gelen hilal ile birlikte eşsiz bir görüntü oluşturdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.