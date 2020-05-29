Karaman’da sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı

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Karaman’da normalleşme süreci kapsamında ilk kez cuma namazı kılındı.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 16 Mart tarihinden itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Normalleşme planları kapsamında bugün il genelinde 62 camide ilk kez cemaatle birlikte namaz kılındı. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1.5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi görevliler namaz kılacak vatandaşları maskelerini takmaları konusunda uyarılarda bulunurken Karaman Belediyesi de namaz kılmaya gelenlere maske ve kâğıttan seccade dağıttı. Namazı İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci kıldırırken, 5 bin kişilik meydan tamamen doldu.

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