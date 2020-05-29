Karaman'da binlerce kişi cuma namazı kıldı

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<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, 10 hafta aranın ardından yeniden cuma namazı kılındı. Seccadeleriyle namaz kılınacak alanlara gelen vatandaşlar, hep birlikte semaya el açıp dua etti.<br>496 caminin bulunduğu kentte, başta Aktekke 15 Temmuz Demokrasi meydanı olmak üzere, Yesevi Cami musalla alanı, İmam-ı Azam Cami yanında bulunan boş alan ve 178 caminin açık alanlarında binlerce kişi aynı anda saf tuttu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınan namazda sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü kişilerin de kısıtlamayı ihlal edip, namaz kıldığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN <br>2020-05-29 14:29:08<br>

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