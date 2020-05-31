Motosiklet yürüyüş yapan kadınlara çarptı: 5 yaralı

<br>Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolun kenarında yürüyen 4 kadına çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Onur K. ile birlikte 4 kadın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. <br>Kaza, saat 17.50 sıralarında Meydan Mahallesi Yassıkaya mevkisinde meydana geldi. Onur K. yönetimindeki 70 E 802 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolden çıkıp, yolun kenarında yürüyüş yapan 4 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 kadın ile sürücü Onur K., şarampole savruldu. Kazada yaralanan Onur K. ile Haife E., Nazan B., Solmaz E., ismin öğrenilemeyen bir kadın ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. <br>Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ <br>2020-05-31 20:08:12<br>
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