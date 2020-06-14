Husumetlisince göğsünden vuruldu (2)

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<br>YAKALANDI, 'ÇOK HOŞUMA GİTTİ, VURDUM' DEDİ<br>Karaman'da, husumetlisi Habib Ş.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan V.T., polisin çalışması sonucu yakaladı. V.T., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden yaptın?' sorusuna, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok hoşuma gitti, vurdum" diye cevap verdi. Şüpheli V.T., özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN<br>2020-06-14 01:55:55<br>

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