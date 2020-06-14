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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Husumetlisince göğsünden vuruldu (2)

DHA

Husumetlisince göğsünden vuruldu (2)

<br>YAKALANDI, 'ÇOK HOŞUMA GİTTİ, VURDUM' DEDİ<br>Karaman'da, husumetlisi Habib Ş.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan V.T., polisin çalışması sonucu yakaladı. V.T., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden yaptın?' sorusuna, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok hoşuma gitti, vurdum" diye cevap verdi. Şüpheli V.T., özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN<br>2020-06-14 01:55:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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